اجتماع موسع بمديرية أمن طرابلس

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

08 February, 2020

اجتمع مدير أمن طرابلس أسامة عويدان، صباح السبت بطرابلس، مع مساعد مدير أمن طرابلس للشؤون الأمنية ورؤساء ملفات الأزمة.

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية الليبية التابعة لحكومة الوفاق على موقع التواصل فيس بوك، تم، خلال الاجتماع، استعراض الأعمال التي ستقام من أجل التسهيل على منتسبي المديرية، مثل افتتاح فرع لتصوير الجوازات وتطوير مستوصف الشرطة وعدد من المرافق الخدمية الأخرى.

كما تمت مناقشة وتقييم آخر النتائج والأعمال التي قام بها رؤساء الملفات حسب الإختصاص الموكل إليهم، بحسب المنشور.