المستشار عقيلة صالح يتلقى دعوة لزيارة البرلمان التونسي

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أعلنت وكالة تونس أفريقيا للأنباء السبت أن رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح في العاصمة الأردنية عمان ظهر اليوم السبت على هامش مشاركتهما في المؤتمر الثلاثون الطارئ للاتحاد البرلماني العربي.

من جهتها، نقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قوله إن “الغنوشي قام بتوجيه دعوة رسمية للمستشار عقيلة صالح وذلك لزيارة تونس ولإلقاء كلمة في البرلمان التونسي”.

وأضافت القناة أن ” رئيس مجلس النواب الليبي أكد على موقفه من انعدام شرعية حكومة السراج وعدم اعتراف البرلمان الليبي بها وعلى الحق المكتسب والثابت للقوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وفرض الأمن والنظام العام”.