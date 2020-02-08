وكيل «تعليم الوفاق» يتابع أعمال اعتماد الملاك الوظيفي

تابع وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام بحكومة الوفاق عادل جمعة، اليوم السبت، خلال زيارة ميدانية لمقر إدارة الاحتياط العام بالوزارة رفقة مدير مكتب شؤون الوزارة، عبد الفتاح الفاضلي، سير أعمال اللجان الفنية المكلفة مراجعة واعتماد الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية.

وقال مدير إدارة الاحتياط العام، رئيس اللجنة، الدكتور أبوبكر الهاشمي، إن جميع مراقبات التعليم بالبلديات سلمت الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية التابعة لها، موضحًا أن الملاكات تمر حاليًا بمرحلة الإعداد النهائي قبل عرضها على الوزير لاعتمادها، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة التعليم بموقع «فيسبوك».

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بدوره أشاد وكيل وزارة التعليم بجهود وحرص رؤساء وأعضاء اللجان الفنية في إنجاز الملاك الوظيفي في موعده المحدد.

يشار إلى أن اللجان الفنية تضم أعضاء من كافة الجهات التابعة للوزارة والمعنية بإنجاز الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية، التي تتمثل في مركز التوثيق والمعلومات وإدارات كل من الاحتياط العام والتعليم الأساسي والثانوي.

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