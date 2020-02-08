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السيسي: نقل مقاتلين سوريين إلى ليبيا “خطير”

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا سيكون له تداعيات خطيرة على دول الجوار الليبي مبيناً أن التوافق الدولي في مؤتمر برلين حول ليبيا تم خرقه.

وأتهم السيسي في تصريحات صحفية من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بعض الأطراف الإقليمية بانتهاك مقررات برلين، مبيناً إن استقرار ليبيا مرتبط بتوزيع عوائد الثروة بشكل عادل.

يشار إلى أن السيسي وصل اليوم السبت إلى أديس أبابا للمشاركة فى أعمال قمة السلم والأمن الإفريقي حول ليبيا التي يعقدها الاتحاد الأفريقي والتي تبدأ فعالياتها يوم غد الأحد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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