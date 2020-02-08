السيسي: نقل مقاتلين سوريين إلى ليبيا “خطير”

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا سيكون له تداعيات خطيرة على دول الجوار الليبي مبيناً أن التوافق الدولي في مؤتمر برلين حول ليبيا تم خرقه.

وأتهم السيسي في تصريحات صحفية من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بعض الأطراف الإقليمية بانتهاك مقررات برلين، مبيناً إن استقرار ليبيا مرتبط بتوزيع عوائد الثروة بشكل عادل.

يشار إلى أن السيسي وصل اليوم السبت إلى أديس أبابا للمشاركة فى أعمال قمة السلم والأمن الإفريقي حول ليبيا التي يعقدها الاتحاد الأفريقي والتي تبدأ فعالياتها يوم غد الأحد.

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