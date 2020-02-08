غوتيريس يلتقي سيالة على هامش اجتماعات القمة الإفريقية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 February, 2020

التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم السبت، وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ووفقاً للصفحة الرسمية لإدارة الإعلام الخارجي، على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”، أكد غوتيريس بذل كل الجهود لإنجاح الاجتماعات المقبلة، مؤكداً أن الأمم المتحدة ستتدخل لدى مجلس الأمن لإصدار قرار بتنفيذ مخرجات برلين، من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

وقدم سيالة موجزاً لآخر التطورات في ليبيا، مشيرا إلى اجتماع اللجنة الأمنية والعسكرية (5+5) في جينيف، واجتماع الفريق الاقتصادي والمؤتمر الليبي ليبي الذي يتم التحضير له من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.