الحويج يلتقي الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي بالمغرب

ليبيا – التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية اليوم السبت مع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي بالمملكة المغربية الشقيقة ادريس لشكر.

اللقاء تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة مناقشة آخر مستجدات الأزمة الليبية وانعكاساتها على دول الاتحاد المغاربي وكيفية المساهمة الحزبية والبرلمانية والشعبية في حل الازمة الليبية.

كما ثم التطرق لجملة من القضايا وأهمها رفض العدوان التركي وجلب المرتزقة الإرهابيين من إدلب وإلا يكون الفضاء المغاربي فضاء للفوضي وانتشار السلاح والإرهاب والمليشيات والخارجين عن القانون وان الحاجة ماسة ومشتركة لإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.

يذكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي بالمملكة المغربية من الأحزاب الفاعلة والتاريخية والمهمة وهو عضو في الاشتراكية الدولية والعربية والمتوسط.

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