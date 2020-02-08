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الشح: المبعوث الأممي يبيع الوهم بشأن نتائج المسار العسكري

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- علق عضو الحوار السابق بالصخيرات أشرف الشح على بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم السبت حول انتهاء الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والتي كانت قد بدأت أعمالها يوم الإثنين في مقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف.

الشح إعتبر خلال تغريدة له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أن المبعوث الأممي يبيع الوهم فيما يتعلق بنتائج المسار العسكري.

وأشار إلى أنه يحاول كسب الوقت لتمرير صفقة النفط مقابل سحب المؤسسات عن طريق حواره الاقتصادي والتي لن تنجح حتى مع استجابة السراج بقبول المشاركة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • الشح اسم على مسمى شحيح فى عقله غبى جدا فالمعركة محسومة لصالح الجيش الوطنى بدعم من الاشقاء فى مصر والامارات والسعودية والاردن والاصدقاء فى روسيا وفرنسا واليونان بينما المليشيات الارهابية مدعومة من اردوغان المعزول فى كل مكان والمذلول الان فى سوريا حيث تم تحرير معظم ادلب والجيش السورى يتقدم ومليشياته تسحق وهو ينبح والروس يسخروا منه والامريكان واوربا شمتانين فيه وانا اشخ عليه ياشح !!

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