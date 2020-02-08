الشح: المبعوث الأممي يبيع الوهم بشأن نتائج المسار العسكري

ليبيا- علق عضو الحوار السابق بالصخيرات أشرف الشح على بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم السبت حول انتهاء الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والتي كانت قد بدأت أعمالها يوم الإثنين في مقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف.

الشح إعتبر خلال تغريدة له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أن المبعوث الأممي يبيع الوهم فيما يتعلق بنتائج المسار العسكري.

وأشار إلى أنه يحاول كسب الوقت لتمرير صفقة النفط مقابل سحب المؤسسات عن طريق حواره الاقتصادي والتي لن تنجح حتى مع استجابة السراج بقبول المشاركة.

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