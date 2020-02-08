معالي وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية يزور جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيًا

بنغازي 08 فبراير 2020 (وال)- زار معالي وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية الدكتور مسعود صوه مقر جمعية أصدقاء المعاقين ذهنياً الخيرية ببنغازي.

واستمع معالي الوزير خلال الزيارة يوم أمس الأول الخميس إلى شروح وافيه من رئيس مجلس الإدارة الجمعية محمد الورفلي حول مجالات عمل الجمعية في التعليم والتأهيل ومجالات الإرشاد الأسري والتوعية المجتمعية، بالإضافة إلى مجالات التدريب والتأهيل للشباب والفتيات من ذوي الإعاقة الذهنية.

وقدم رئيس مجلس الإدارة الجمعية محمد الورفلي عرض مرئي لمعاليه حول برامج وأعمال وأنشطة الجمعية منذ تأسيسها عام 1990 ميلادي.

وتضمنت الجولة الميدانية التعريف بما يقدم للفتيات من ذوات الإعاقة الذهنية في مجال أعمال وأشغال الحياكة والتطريز والأعمال اليدوية.

وفي ذات الشأن، هنأه معالي وزير العمل والتأهيل رياضي الأولمبياد الخاصة بتفوقهم في الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص.

وأكد الوزير في ختام الجولة على أهمية إدراج الفتيات والشباب ذوي الإعاقة الذهنية الباحثين عن العمل في البرامج التدريبية التي تقوم بها الوزارة، وذلك ضمن مبادرة الوزارة لعام 2020 كعام للتدريب في ليبيا. (وال-بنغازي)

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