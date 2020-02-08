دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية يأكد على ضرورة الاهتمام بشريحة الشباب

بنغازي 08 فبراير 2020 (وال) – أكد دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم السبت على ضرورة الاهتمام بشريحة الشباب في مختلف ربوع البلاد والرفع من قدراتها والاستفادة من طاقاته لبناء البلد.

وشدد دولته خلال اجتماع عقده في مقر إقامته بمدينة بنغازي مع رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة المهندس سالم بوزريدة بحضور مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد على ضرورة انخراط الشباب في برامج التدريب والتطوير التي أطلقتها الحكومة خلال هذا العام.

وبحث دولته آليات دعم الأندية الرياضية الثقافية الاجتماعية وبنيتها التحتية للنهوض بهذا القطاع الحيوي والهام خلال هذه المرحلة من عمر البلاد. (وال – بنغازي)

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