السباعي: هدف “سلامة” من لقاء جنيف هو الإجهاز على ما تبقى من شرعية الوفاق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال النائب المُقاطع لمجلس النواب، علي السباعي، اليوم السبت، إن “هدف غسان سلامة، ومن يدعمه، من لقاء جنيف هو الإجهاز على ما تبقى من شرعية الوفاق، وذلك بإدخال أطراف أخرى، يختارهم سلامة دون غيره، ليكونوا شركاء في تقرير مستقبل ليبيا، حسب قوله ”.

السباعي أضاف، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “يجب على أعضاء مجلس النواب في طرابلس، وأعضاء مجلس الدولة رفض هذا اللقاء إلا بشروط، أهمها وآكدها وأوجبها، أن يكون الحوار حصريًا بين من يمثل قوات الكرامة = حفتر، وبين من يمثل قوات بركان الغضب = مجلس النواب ومجلس الدولة”.

وتابع “أما الشخصيات التي سيختارها سلامة يجب أن تُرفض رفضًا باتًا، فهذه الشخصيات عبرها سيمر مشروع سلامة الداعم للإنقلابيين، عدم حضور من يمثل قوات بركان الغضب في لقاء جنيف، أخف ضررًا بما لا يقارن من حضورهم مع شخصيات يختارها سلامة”.

واستضافت العاصمة الألمانية ببرلين، في التاسع عشر من يناير 2020م الماضي، مؤتمراً حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية، التي جرت مؤخرًا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا .

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