السيسي: نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا تداعياته خطيرة على دول الجوار

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أنه تم خرق التوافق الدولي الذي تم التوصل إليه يناير المنقضي في مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

ورأى الرئيس المصري، خلال جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقي بشأن الأزمة الليبية، أنه لن يكون هناك استقرار في ليبيا ما لم يكن هناك توزيع عادل لعوائد الثروة”، مشيرا إلى أن المنطقة تواجه تحديات جمة أبرزها الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب البشر.

وقال السيسي، إن نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا سيكون له تداعيات خطيرة على دول جوار ليبيا.