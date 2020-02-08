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معرض لطلبة قسم الهندسة بمعهد العلوم والتقنية غدامس

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيم معرض تعليمي مصغر بالمعهد العالي للعلوم والتقنية غدامس بإشراف طلبة قسم الهندسة بالمعهد وحضور أعضاء هيئة التدريس وبعض الضيوف

وتضمن المعرض مجموعة من الرسومات والخرائط والمساقط والمجسمات بطريقة البعد الثالث وهي أعمال ضمن مفردات المنهج الدراسي للطلبة لهذا الفصل حيث شارك أعضاء هيئة التدريس والطلبة في تنفيذ هذه الأعمال الهندسية والتي تحاكي بعض النظريات والمبادئ الهندسية و التي من شانها القيام بها في مشاريع التخرج تمهيد تنفيذها عمليا مستقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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