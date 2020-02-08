معرض لطلبة قسم الهندسة بمعهد العلوم والتقنية غدامس

أقيم معرض تعليمي مصغر بالمعهد العالي للعلوم والتقنية غدامس بإشراف طلبة قسم الهندسة بالمعهد وحضور أعضاء هيئة التدريس وبعض الضيوف

وتضمن المعرض مجموعة من الرسومات والخرائط والمساقط والمجسمات بطريقة البعد الثالث وهي أعمال ضمن مفردات المنهج الدراسي للطلبة لهذا الفصل حيث شارك أعضاء هيئة التدريس والطلبة في تنفيذ هذه الأعمال الهندسية والتي تحاكي بعض النظريات والمبادئ الهندسية و التي من شانها القيام بها في مشاريع التخرج تمهيد تنفيذها عمليا مستقبل.

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