سباق المهاري إرث يحافظ عليه أهالي غات

سيطرت مؤسسة “فوغال ” للإبل على سباق المهاري في افتتاحية مهرجان غات السياحي في دورته 25

وامتد السباق الذي على مسافة 10 كيلو مترات بمشاركة 14 متسابقاً من مدينتي غات وأوباري وقد اقتصر السباق الذي كان يشهد مشاركات دولية في السابق هذا العام على المشاركة المحلية نتيجة الأوضاع الحالية في البلاد.

ويعد الكورس من أهم العادات التي لايزال سكان الصحراء الكبرى يحافظون عليها ويعتبر صيت الفائز أهم من كل الجوائز التي تمنح له حيث يصل صيته إلى دول الجوار فالتنافسية الودية بين المناطق تعطي رونق خاص للكورس

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