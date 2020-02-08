الثني يشدد على الاهتمام بالمواقع التاريخية في بنغازي

شدد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني على الاهتمام بالمواقع التاريخية في مدينة بنغازي، وإضفاء طابع خاص للمدينة في تصميمها المعماري للمشاريع المقبلة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني في بنغازي مع رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس صقر بوجواري، ومدير إدارة المشروعات في البلدية المهندس أسامة الكزة.

وناقش الاجتماع سير العمل في صيانة المواقع التاريخية للمدينة خاصة منارة سيدي اخريبيش وكورنيش الصابري كما تطرق إلى مشاريع البلدية والحكومة ولجنة إعادة الاستقرار إلى بنغازي، والعراقيل التي تواجهها وآليات تذليلها موجهاً بالعمل على إنشاء مكتبة عامة في المدينة.

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