البرلمان البريطاني يدرس تصنيف الإخوان منظمة إرهابية ومطالبات بطرد أعضائها

طالب نواب بريطانيون، الخميس، إلى تصنيف تنظيم الإخوان المسلمين، كمنظمة إرهابية تحرض على الكراهية وتدعو لمهاجمة المسيحيين حول العالم .

وخلال جلسة للبرلمان البريطاني، الخميس 6 فبراير، نُقلت في تلفزيون البرلمان البريطاني، تقدم نواب بالبرلمان بطلبات استجوابات إلى الحكومة البريطانية بشأن قيام أعضاء من تنظيم الإخوان للمسلمين بأنشطة مشبوهة على أراضيها ، داعين إلى طردهم خشيةً من تأثيرهم على الأمن القومي البريطاني.

كما حثت مجموعة من النواب، الحكومة البريطانية وشركائها على إصدار قرار بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي، داعين إلى إجراء تحقيقات حول نشاط أعضاء التنظيم المتواجدين في بريطانيا.