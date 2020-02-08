وكيل «تعليم الوفاق» يتابع إعداد علاوة الحصة بمراقبات طرابلس

تفقد وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام بحكومة الوفاق عادل جمعة، السبت، خلال جولة ميدانية للأقسام المالية بمراقبات التعليم ببلديات سوق الجمعة وعين زارة وطرابلس المركز، سير عمل إعداد وتجهيز علاوة الحصة للمعلمين للعام 2019-2020.

وقال جمعة إن الأقسام المالية بمراقبات التعليم في طور الانتهاء من إعداد استمارات علاوة الحصة، مؤكدًا متابعته المستمرة لإجراءات صرف العلاوة في آجالها المحددة، حسب بيان منشور على صفحة وزارة التعليم بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأوضح الوكيل أن علاوة الحصة للعام الجاري خضعت لكافة الاستقطاعات القانونية المتمثلة في «حصة الضمان والتضامن والجهاد»، وشدد على الأقسام المالية بضرورة إعداد وتجهيز العلاوة وإحالتها لمراقبة الخدمات المالية طرابلس قبل الخميس المقبل.

كما تعهد جمعة بالإيفاء بالتزاماته تجاه معلمي طرابلس، مؤكدًا أن مستحقاتهم المالية مقابل العلاوة ستكون في حساباتهم خلال الأسبوع المقبل.

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