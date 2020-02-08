الاتحادات الطلابية بين وظيفتها الأساسية لخدمة الطالب وبين طموح رؤسائها

بنغازي 08 فبراير 2020 (وال)- ارتبط اسم جامعة بنغازي بأنه منارة للعلم والمعرفة في ليبيا، حيث تخرج منها العديد من العلماء، وتوافد عليها طلاب العلم من كل صوب .

ومنذُ تأسيس الجامعة وفي أول مراحل بلوغها، تأسس اتحاد طلاب الجامعة، ليكون نقابة الطلبة والمطالب لحقوقهم، فهو عريق بعراقتها، وتاريخيه مرتبط بتاريخها.

ومن المعروف أن اتحاد الطلبة، هو مجموعة من الطلاب منتخبين من زملائهم ولهم وظيفتين أساسيتين هي تمثيل الطلاب، وإقامة نشاطات في عدة مجالات .

و للحركات الطلابية تأثير وسطوة و لها تاريخ طويل في النضال ضدّ الاستبداد وإذ نظرنا للتاريخ نجد أن الحركات الطلابية قادت الشارع أحيانًا، وانخرطت معه في كثير من الأمور ، وتحالفت مع العمال والطلبة، لتحقيق مطالبهم التعليمية، والاقتصادية، والسياسية .

وأجرت وكالة الأنباء الليبية هذا التقرير لتسلط الضوء على اتحاد طلبة جامعة بنغازي .

الاتحاد ليس له علاقة بالطلبة

وقال أحد طلبة جامعة بنغازي، “إن الطالب في الجامعة يعاني جدًا،من جميع النواحي، سواء من المناهج أو المقاعد الدراسية والقاعات، والانتهاكات القانونية، حيث أن الجميع ضد الطالب إلا من رحم ربي”.

الطالب الذي فضل عدم ذكر اسمه، أضاف “أن اتحاد الطلبة لا دور له من كل هذا، حيث أنهم منشغلون بمقاعدهم وكيفية البقاء فيها، وليس لهم صلة بالطلبة إلا في الاسم فقط، متناسين، أننا نحن الطلبة هي القوة التي يستمدون بها شرعيتهم، فبدلا من أن يعملوا لأجل إيصال صوتنا، ومعرفة مشاكلنا، بل يعملون ضدنا، ويقفون عقبة في طريقنا، فكلما طالبنا بحقنا بشكل جماعي ترد علينا الإدارة بأنه لدينا اتحاد طلبة ولا يحق لنا الاتصال بهم إلا عن طريقهم”.

وتابع، “نحن نطالب بانتخابات جديدة يتم من خلالها انتخاب أعضاء، بشكل نزيه دون تكليف من أحد أو بمحسوبية أحد”.

الاتحاد بلا إمكانيات

ومن جهته، قال مدير إدارة المتابعة للاتحادات الطلابية بالاتحاد العام لطلبة ليبيا رمضان البكوش، “إن الاتحاد وفقا للقانون هو مثل النقابة، فعضو الاتحاد مناط بمهام معينة ومحدده، فهو مثل المحامي يدافع على حقوق الطالب ويطالب بها، ومن ناحية أخرى يشرف على النشاطات الطلابية بشكل عام ويساهم في توعية الطلبة”.

البكوش تابع، “ومن منطلق أن الاتحاد هو أمانة فنحن نعمل بدون إمكانيات وبكل السبل المتاحة لدينا، بدون دعم من الجهات المختصة بذلك ” .

وأضاف، “نحن الآن نعمل بشكل كبير في الناحية الإدارية، ونحاول أن تكون هناك نشاطات ودورات تنمية وعدم قيامنا بها بسبب الظروف التي يمر بها الاتحاد الآن”.

وذكر لــ “وال” يقود الاتحاد العام لطلاب ليبيا شخصيات قيادية تحمل أفكارا استراتيجية ونعمل بها، وبسبب قلة الإمكانيات تعرقلنا وحد من نشاطاتنا لأننا نعمل بدون موارد مالية”.

وتابع، “بالنسبة للاتحاد الجامعات والمعاهد العليا التابعة للاتحاد الليبي، تقودها شخصيات ترتقي فوق المستوى المطلوب، من الأمانة والتفاني في العمل، وللأمانة هناك بعض الشخصيات لا ترتقي للمستوى الذي نطمح إليه، حيث تم إيقاف بعض الاتحادات وأحالتهم إلى التحقيق، بسبب ورود شكاوي من الطلبة إلينا، فنحن نعمل على أن نمثل الطالب على أكمل وجه” .

اتحاد الطلبة جسد بلا روح

قال رئيس اتحاد طلبة كلية الإعلام الأسبق محمد بوشقمة – لوكالة الأنباء الليبية – “أن اتحاد الطلبة الآن هو عبارة عن جسد بلا روح، حيث تم استعمال اتحاد الطلبة فيما لا يعنيه، ويعمل فقط فيما يعود على رؤسائه بالمنفعة الشخصية عليهم أكثر مما يقدم من خدمات تعود بمنفعة للطالب” .

بوشقمة أشار إلى أنه “على سبيل المثال طلاب الطب في الكليات الطبية جامعة بنغازي يتجهون إلى المعاهد الخاصة للدراسة في مناهج الجامعة ويتركون المحاضرات الرسمية في الكليات، وهذه مأساة حقيقية يعاني منها الطالب ولا دور لاتحاد الطلبة في حلها أو حتى لطرحها للنقاش مع الجهات ذات الاختصاص ” .

وأضاف “يجب أن يكون تشكيل الاتحادات الطلابية عن طريق مخرجات انتخابية عن طريق الطالب، وأن يقيد الانتساب شروط صارمة مثل المستوى الدراسي، وحسن السيرة والسلوك”.

رسالة سامية

وقال عضو هيئة التدريس في كلية تقنية المعلومات، “إن اتحاد الطلبة ومهمته الأساسية هي الدفاع عن حقوق الطالب، ورسالته سامية تماما مثل أي نقابة أخرى، فالحقوق لا تطلب بل تُنتزع، واتحاد الطلاب الآن لا يقوم بأي دور، بل هو عبارة عن أداء في يد الإدارة، وإن قام بشيء فهو يقوم بإعداد الحملات التطوعية مثل حملات النظافة وهي في الحقيقة ليست من أدواره، فـالاتحاد هو حلقة الوصل بين الطالب وعضو هيئة التدريس والإدارة في كل ما يخص الطالب وما يعنيه” .

وتابع، لـــ”وال” للأسف الشديد أن عضو الاتحاد الآن يتم تكليفه، ولا يتم انتخابه، ومن مزايا الانتخاب أنه يلغي المحسوبية، وحيث يجب على عضو الاتحاد أن يكون متفوقا دراسيًا، حتى لا يوظف منصبة للرفع من مستواه” .

انعدام الثقة

معتز الفارسي رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد طلبة جامعة بنغازي، قال “عند تأسيسنا لأول نواة لاتحاد الطلبة، كان يحمل اسم “اللجنة التأسيسية لاتحاد طلبة جامعة بنغازي”، لنضع أولى خطوات نحو صياغة اللوائح التنظيمية الداخلية، ووضع الهيكلية الخاصة بالاتحاد”.

وأشار – لوكالة الأنباء الليبية – “كان هدفنا الأول هو أن الاتحاد هو الجسم الذي يدافع على حقوق الطلبة، ويمثلهم في داخل الجامعة مثلنا مثل نقابة أعضاء هيئة التدريس ونقابة الموظفين بالجامعة” .

وأضاف، “كان لدينا تصور أن نخرج باتحاد الطلبة خارج أسوار الجامعة، وأن يكون الطالب ممثلا في المحافل الداخلية والخارجية سواء سياسيًا وثقافيًا وعلميًا واجتماعيًا ” .

وأشار، “من أهم المشاكل التي واجهتنا أن أعضاء هيئة التدريس والموظفين غير متعودين على فكرة أن هناك كيان يطالب بحقوق الطالب وأن يمثلهم ويدافع عنهم هذا أخذ منا الوقت الكثير لكي يقتنعوا بوجودنا”.

وتابع، “إن اللجنة التأسيسية كانت أقوى بكثير من الاتحاد الحالي، وهي التي مهدت الطريق أمامهم، ومقرات الاتحاد تحصلنا عليها من الجامعة بعد جهد استمر لقرابة ثلاثة أشهر”.

الفارسي اختتم حديثه “أنه من خلال متابعتي الآن لهم فإني أرى أن عملهم بطيء جدًا، وليس لهم تأثير ودور حقيقي، فنرى الشكاوي على منصات التواصل الاجتماعي من الطلبة، حيث أصبح الطالب يشتكي في فيسبوك بدلا من أن يشتكي لاتحاد الطلبة، حيث انعدمت الثقة بين الطالب وبين اتحاد الطلبة”. (وال- بنغازي) ع ط / ع ع

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