الثني يبحث دعم قطاع الشباب والرياضة

عقد رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني، السبت بمدينة بنغازي، اجتماعا مع رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة سالم بوزريدة، بحضور مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد.

وناقش رئيس الحكومة الليبية، آليات دعم الأندية الرياضية الثقافية الاجتماعية وبنيتها التحتية، بحسب منشور عبر الصفحة الرسمية للحكومة الليبية على موقع فيس بوك.

وشدد الثني، على ضرورة الاهتمام بشريحة الشباب ورفع قدراتهم، وانخراط الشباب في برامج التدريب والتطوير التي أطلقتها الحكومة الليبية، خلال هذا العام، للاستفادة من طاقاته لبناء البلد.