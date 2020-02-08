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عبدالعزيز يهاجم أنصار النظام السابق ويتحدث عن حرق القذافي لمئات السيارات ويدعو لوقف الإفراج عن المعتلقين (فيديو)

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وصف عضو المؤتمر الوطني العام السابق محمود عبد العزيز الورفلي، أنصار النظام الجماهيري بأنهم قتلة ومجرمين.

وأضاف عبد العزيز، في لقاء تلفزيوني عبر قناة التناصح، تابعته بوابة إفريقيا الإخبارية، أن الرئيس الراحل معمر القذافي أنفق ملايين ليبيا في استثمار أندية يوفنتوس وبيروجيا الإيطاليين، والمدينة الرياضية بطرابلس، وفق قوله.

وروى عبد العزيز واقعة، زعم فيها أن الرئيس الراحل معمر القذافي أحرق أكثر من 250 سيارة نيسان، كانت مخزنة في هنجر مغلق لصالح إحدى الكتائب، بسبب غضبه من رفض خليفة احنيش، إعطاء المعتصم القذافي 30 سيارة منها.

وتابع: “هناك مؤامرات كانت بدايتها (قادمون)، ثم (الفيدرالية)، ثم (لا للتمديد)، ثم قفل النفط، ثم مشروع الكرامة”، مردفا: “أزلام النظام السابق كانوا هم المحور”

وأكمل، “كل القتلة من الخُضر خرجوا من السجون والآن كلهم ضدنا”، وبلهجة تحذيرية واصل حديثه قائلا: “قسما بالله يا ثوار سيدخلونكم السجون ويتشفون فيكم”

واستطرد قائلا: “أتباع النظام السابق هم المحرضون على غزو طرابلس، والمشروع الذي يعد الآن هو عودة عائلة معمر القذافي للحكم”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • قسما بالله ياصرصار ليدخلكم الشعب الليبى السجون ياخوان فهو مكانكم الطبيعى فالقذافى لم يكن خائنا يبيع وطنه للاتراك مثل خوان فبراير فهو من طرد المحتل يامختل من قواعده على ارض ليبيا طرد الطليان والامريكان والانجليز والقذافى واعوانه ليسوا ملائكة فهم بشر لهم انجازات وسلبيات اما انتم فلم نرى منكم سوى الدمار وسفك الدماء والخيانة والغدر والكذب والدعارة تفوقتم على ابليس اللعين فى كل شئ واى انسان بالنسبة لكم ملاك فانتم من شر ما خلق انظر يامحموء ياعبدالعزى الى نفسك فى المرآة وبعد ان تستعذ بالله من شر ما خلق قل فى وجه من تراه فى المرآة اتفووووووه عليك غبى وحقير وتيس

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  • محموء عبدالعزى مثال واضح للتخلف العقلى للاخوان مستفز ومقزز ومثير للسخرية حقير وخائن ويتباهى بانه من عبيد السلطان المعتوه مثله

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