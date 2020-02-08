عبدالعزيز يهاجم أنصار النظام السابق ويتحدث عن حرق القذافي لمئات السيارات ويدعو لوقف الإفراج عن المعتلقين (فيديو)

وصف عضو المؤتمر الوطني العام السابق محمود عبد العزيز الورفلي، أنصار النظام الجماهيري بأنهم قتلة ومجرمين.

وأضاف عبد العزيز، في لقاء تلفزيوني عبر قناة التناصح، تابعته بوابة إفريقيا الإخبارية، أن الرئيس الراحل معمر القذافي أنفق ملايين ليبيا في استثمار أندية يوفنتوس وبيروجيا الإيطاليين، والمدينة الرياضية بطرابلس، وفق قوله.

وروى عبد العزيز واقعة، زعم فيها أن الرئيس الراحل معمر القذافي أحرق أكثر من 250 سيارة نيسان، كانت مخزنة في هنجر مغلق لصالح إحدى الكتائب، بسبب غضبه من رفض خليفة احنيش، إعطاء المعتصم القذافي 30 سيارة منها.

وتابع: “هناك مؤامرات كانت بدايتها (قادمون)، ثم (الفيدرالية)، ثم (لا للتمديد)، ثم قفل النفط، ثم مشروع الكرامة”، مردفا: “أزلام النظام السابق كانوا هم المحور”

وأكمل، “كل القتلة من الخُضر خرجوا من السجون والآن كلهم ضدنا”، وبلهجة تحذيرية واصل حديثه قائلا: “قسما بالله يا ثوار سيدخلونكم السجون ويتشفون فيكم”

واستطرد قائلا: “أتباع النظام السابق هم المحرضون على غزو طرابلس، والمشروع الذي يعد الآن هو عودة عائلة معمر القذافي للحكم”