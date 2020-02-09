المحجوب : الحكومة الجزائرية يهمها التواصل مع تجربتنا في مقارعة الإرهاب

عبدالله الزائدي ــ بوابة إفريقيا الإخبارية ( خاص ) |

09 February, 2020

أكد مدير ادارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خالد المحجوب ، أن زيارة وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، الأسبوع الماضي، للقيادة العامة ولوزارة الخارجية بالحكومة الليبية، كانت مهمة جداً، وفق قوله.

وقال المحجوب، في تصريحات لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”: “يهمنا كل جهد يصب في مصلحة الشعب الليبي في القضاء على الإرهاب، وإن ثورة الكرامة هدفها القضاء على الإرهاب، وهو ما لن يتم إلا بتفكيك المليشيات وأسلحتها، التى تستخدم من قبل الإخوان في خلق الفوضى والقلاقل والعبث بالأمن والسيطرة بالقوة على المؤسسات وسلبها ومنع أي تنمية أو تطور”

ووصف المحجوب زيارة وزير الخارجية الجزائري بالمثمرة وقال “لقد أحيط الضيف بكل ما حقق في القضاء على الارهاب وبما يحقق تقاربا مهما جدا للاطلاع عن قرب على جهود القوات المسلحة في محاربة الارهاب ”

وأضاف المحجوب قائلا ” الجزائر احد الدول التى عانت من الارهاب بشكل كبير ولها تجربة في محاربته ، واليوم تقدر الحكومة الجديدة في الجزائر مخاوف أن يتحرك الجمر تحت الرماد وتصبح الجزائر مرة اخرى عرضة للاضرابات والقلاقل كما حصل في السنوات العجاف عندما كانت تتعرض للتنظيمات المتشددة وبالتالي يهمها تحقيق استقرارها ، والحكومة الجزائرية الجديدة تنظر الى المستقبل ومفعمة بالشباب ويهمها التواصل مع التجربة الليبية الكبيرة في مقارعة الارهاب ، والجزائر بكل ماتملك من قوة وقدرة وما عانت من الويلات والسنوات الطويلة في المواجهات حتى استطاعت الخروج من عنق الزجاجة ومحاربة الارهاب “

وواصل المحجوب قائلا ” لاشك ان الحكومة الجزائرية وجدت في القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية الرؤية الحقيقية للدولة واقامة المؤسسات وتأمين البلد عكس عن ما هو موجوده في الجانب الاخر تحت سيطرة الاخوان والمليشيات ، وبالتالي لاشك ان هذه الحكومة يهمها مصلحة الجزائر وهو جزء من مصلحة وامن ليبيا ، فالمنطقة بالكامل امنها يعتبر امنا واحدا خصوصا في مواجهة خطر التنظيمات الارهابية والمؤدلجة والاخوان ما سيؤثر على امن المنطقة وبالتالي مصلحة الجزائر ، ووقوفها الى جانب القوات المسلحة والقيادة العامة ودعمها جاء بناء على القدرة التى اظهرها الجيش الليبي في محاربة الارهاب وتقديمه للنموذج الامثل لاقامة الدولة وامنها واستقرارها وايضا المسئولية التى يتمتع بها سيادة القائد العام في هذه المرحلة الحساسة ونتائج العمل المضنى والنتائج التى حققها الليبيون ضد الارهاب “

وختم المحجوب حديثه قائلا ” نحن نعول على كل الدول التى يهمها الاستقرار من دول الجوار والتى استقرارها من استقرار ليبيا