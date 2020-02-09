شركة الكهرباء: عودة التيار لـ«عمارات سيدي المصري» خلال ساعات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، عودة الكهرباء خلال الساعات القليلة القادمة إلى منطقة عمارات سيدي المصري بالعاصمة طرابلس، التي تعرضت لانقطاع مفاجئ للتيار جراء احتراق محطة تحويل الكهرباء بها فجر أمس السبت.

وقالت الشركة إن عناصر فرق الصيانة بدائرة توزيع الهضبة انتهوا من تركيب محطتين جديدتين بديلتين للمحطة المحترقة «جهد 400/11»، كما ركبوا أيضًا كوابل جديدة «ضغط عالي ومنخفض»، وذلك حسب بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا بالصور.. حريق بمحطة كهرباء عمارات سيدي المصري في طرابلس

كما تفقد مدير أمن طرابلس العميد الدكتور أسامة عويدان، رفقة رئيس مكتب البحث الجنائي طرابلس، العميد ناجي زوبي، ورئيس مكتب الشرطة العربية والدولية، العميد عبد الحميد الغزالي، موقع المحطة؛ للوقوف على أسباب الحريق والآثار التي خلفها، حسب البيان.

يشار إلى أن الحريق الذي لم تعلن بعد أسباب اندلاعه، تسبب في تلف محولين قدرة «1000 ك.ف» لكل محول، وتلف خلايا الضغط العالي ولوحات توزيع الضغط المنخفض «1600 أمبير»، إضافة إلى إتلاف الكوابل داخل المحطة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا