المصالحة الوطنية في ليبيا محور لقاء الغنوشي بعقيلة صالح في الأردن

التقى رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي في العاصمة الأردنية عمان، اليوم السبت 8 فيفري 2020، برئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، إلى جانب عدد من رؤساء البرلمانات العربية.

ويأتي اللقاء بين الغنوشي وعقيلة صالح تأكيدا على عمق العلاقات التونسية الليبية وفق بيان للبرلمان التونسي.

وشدد الغنوشي خلال اللقاء مع عقيلة صالح على أهمية المصالحة في ليبيا بين مختلف الفرقاء وضرورة الإنهاء السريع لحالة الحرب القائمة منذ فترة ضمانا لوحدة الصف الليبي وتأمينا للمستقبل الأفضل للشعب الليبي.

وجاء هذا اللقاء على هامش مشاركة رئيس البرلمان التونسي في المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد تحت عنوان “دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة (قضية العرب والمسلمين).

ووجه الغنوشي بالمناسبة دعوة لنظرائه في البرلمانات العربية لزيارة تونس، وقد رحب جميعهم بذلك.