بعد تهديده بالإضراب عن الطعام .. لوزون : لن أشارك في مؤتمر جنيف

ليبيا – أعلن ” رافائيل لوزون ” رئيس مايسمى ” إتحاد ليبيا ” موجهًا حديثه إلى جميع الأطراف السياسية والإجتماعية التي عارضت ذهابه إلى مؤتمر جنيف بأنه لن يذهب بعد أن أعلن نيته مطلع الأسبوع الماضي بالإضراب عن الطعام إذا لم تتم دعوته.

وقال لوزون عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بأنه لم يذكر في منشور زيارته للبعثة الأممية واجتماعه بغسان سلامة وستيفاني ويليامز بأنه ذاهب لجينيف كما ولم يصدر عن البعثة أي بيان يفيد بذلك .

وأضاف بأن ما قاله هو : ” تلقيت وعود قاطعة بالمشاركة الرسمية في كل الاجتماعات القادمة التي تخص وحدة وسلام ليبيا أما مؤتمر جينيف مؤتمر تقني، بين أطراف سياسية متصارعة، مؤتمر لحل صراع سياسي معقد، بين خصوم سياسيين قادوا البلاد إلى حرب شردت الناس وأحرقت الأرض، ودمرت المباني، وليس مؤتمر لوحدة وسلام ليبيا “.

وأشار إلى أن ما وصفها بـ ” مؤتمرات وحدة وسلام ليبيا” هي مؤتمرات حب وتسامح، تضم اعيان مدن وشيوخ قبائل وعمداء بلديات وقيادات اجتماعية ومكونات ثقافية ومنظمات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني ورموز فنية وأدبية من المجتمع، يلتقون على الحب والخير والسلام من أجل ليبيا.

كما طالب لوزون الذين تناولوا الموضوع بدون تدقيق بتوخي الدقة في المرات القادمة وقال : ” وللذين شتموني بأبشع الكلمات مسامحين ولمن لن يقتنع بكلامي هذا، ويقول بأنني استجبت للضغوط ورضخت هذا تحديداً أقول له مبروك أنت بطل وطني وملاك وانا يهودي حفيد قردة وخنازير وشيطان ” .

المرصد – متابعات

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