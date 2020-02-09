افتتاح الصالون الثقافي في مدينة سبها -((صور))

تقرير|218

أقام “بيت الثقافة” في مدينة سبها حفلاً ثقافياً فنياً متنوعاً بمناسبة افتتاح “الصالون الثقافي” وخصصت له إحدى قاعات بيت الثقافة بحضور لفيف من الأدباء والكتاب والفنانين والمهتمين . بالشأن الثقافي والفني.

شهد حفل الافتتاح فقرات فنية متنوعة أحيتها فرقة زرياب للموسيقى العربية، كما تخلله أصبوحة شعرية وقصصية وأُقيم معرض للتراثيات .

وقالت “حميدة لملوم” مديرة مكتب الثقافة بسبها إن “الهدف من تأسيس وافتتاح هذا الصالون الثقافي هو تنمية القدرات والمواهب الثقافية، إلى جانب اكتساب مهارات في الاتصال والحوار وتبادل الخبرات، ولتنمية القدرات العقلية وممارسة الهوايات الثقافية، إلى جانب تكوين أصدقاء جدد” .

كما أبدى الكاتب إبراهيم عثمونة إعجابه بفكرة الصالون وقال إنَّهُ ” فرصة ومكان للقاء بين الأدباء والشعراء والكُتَّاب من مختلف الأعمار والشرائح بالمجتمع، من أجل إقامة الأصبوحات والأمسيات الشعرية والأدبية وهذا أمر جيد في هذا الوقت العصيب الذي تمر به البلاد” .

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