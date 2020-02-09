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بدر .. تفاقم مشكلة تكدس النفايات

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير|218

تعاني بلدة بدر في باطن الجبل من تراكم القمامة وتكدس النفايات رغم كل المحاولات التي تقوم بها البلدية من تخصيص المكبات العامة خارج البلدة وتثبيت اللوحات الإعلانية الإرشادية التي تحث المواطنين برمي النفايات في الأماكن والنقاط الخاصة.

وتشكو شركة النظافة من عدم تقيد المواطنين محذرةً من تعرض الأعمدة الكهربائية الخشبية للاحتراق نتيجة قيام المواطنين بإشعال النار في النفايات على جوانب الطريق العام وفي شوارع داخلية أخرى.

وتنتشر في ساحات مختلفة داخل بدر مخلفات البناء المتكدسة وأكياس القمامة والدخان المتصاعد الذي يحمل روائح كريهة تضر بصحة المواطن والبيئة ، ناهيك عن مكبات أخرى بين الأحياء السكنية والمدارس وخلف المحال التجارية تهدد بأنتشار الأمراض في حال ما تم ايجاد حل جذري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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