القادة الأفارقة يبحثون الأزمة الليبية خلال قمة إسكات الأسلحة

بوابة أفريقيا الإخبارية ــــــ وكالات |

09 February, 2020

يشارك قادة دول أفريقية في قمة الاتحاد الأفريقي الثالثة والثلاثين التي تنعقد اليوم الأحد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا والتي تركز على الأمن حيث من المتوقع أن تناقش الأزمة الليبية.

وستشهد القمة انتقال رئاسة المجموعة من مصر إلى جنوب أفريقيا.

وتنعقد القمة التي تستمر ليومين تحت شعار “إسكات الأسلحة”، والذي يعكس أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي لعام .2063 وتهدف الخطة، التي انطلقت عام 2013، إلى تحويل الدول الأفريقية خلال 50 عاماً وإرساء الأمن والسلام في جميع أنحاء القارة.

ومن المقرر أن يحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القمة، التي من المتوقع أن تناقش الأزمة الليبية.