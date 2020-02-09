قمة أفريقية لمناقشة الأزمة الليبية في أثيوبيا

العنوان_أديش أبابا

بمشاركة قادة دول أفريقية تنعقد اليوم الأحد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قمة الاتحاد الأفريقي الثالثة والثلاثين والتي تركز على الأمن حيث من المتوقع أن تناقش الأزمة الليبية.

وتنعقد القمة التي تستمر ليومين تحت شعار “إسكات الأسلحة”، والذي يعكس أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي لعام .2063 وتهدف الخطة، التي انطلقت عام 2013، إلى تحويل الدول الأفريقية خلال 50 عاماً وإرساء الأمن والسلام في جميع أنحاء القارة.

ومن المقرر أن يحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القمة، التي من المتوقع أن تناقش الأزمة الليبية.