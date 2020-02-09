الملف الليبي أبرز الملفات المطروحة في القمة 33 الأفريقية

تنطلق اليوم في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أعمال القمة الإفريقية العادية الثالثة والثلاثين، تحت شعار، إسكات البنادق وتهيئة الظروف للتنمية في إفريقيا.

ويتصدر الملف الليبي النقاشات في القمة التي ستستمر يومين، بالإضافة إلى مناقشة مكافحة الجماعات الإرهابية والتنمية في أفريقيا.

وسبق انطلاق القمة اجتماع لمجلس السلم والأمن الأفريقي، نوقش خلاله الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش .

هذا وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي أمس، تأييده لقيام الاتحاد الأفريقي بدور أكبر في الوساطة بالأزمة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا