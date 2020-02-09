تخريج 45 متدرب ومتدربة على الاسعافات الاولية بمدينة زلة

اقيمت بمدرسة زلة الاعدادية مساء السبت احتفالية تخريج 45 متدرب ومتدربة في مجالات الاسعافات الاولية والتمريض التي نظمتها جمعية الجيل الرابع لحقوق الانسان وبرعاية منظمة GIZ و ACTED الدوليتين.

تلقى المشاركون في الدورة التي استمرت لمدة شهرين دروس ومحاضرات عملية ونظرية على طبابة الجروح والحروق وقياسات ضغط الدم والسكري والانعاش التنفسي وجبر الكسور والاسعاف السريع وخدمات التمريض وغيرها من الجوانب الاخرى .

حضر الاحتفالية اعيان ووجهاء زلة والفرع البلدي والمؤسسات الرسمية والاهلية واولياء الامور وجمعا من ابناء مدينة زلة .

وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية عبدالباسط السنوسي الكيلاني إن الهدف من الدورة هو نشر ثقافة الوعي الصحي داخل المجتمع، ولتأهيل كوادر محلية في مجال الإسعافات الأولية حتى يكون في كل بيت شخص يستطيع التعامل مع بعض الحالات الطارئة التي تحدث في البيت أو الشارع أو أماكن العمل.

من جانبها اكدت الدكتورة هناء مصباح لافيطح مراقبة المناهج والامتحانات للدورة بان المتدربين استطاعوا استيعاب ما تلقوه من دروس ومحاضرات من خلال هذه الدورة على كيفية تقديم الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، وكيفية الحقن الآمن وكيفية التعامل مع الكسور والحروق والتسمم ومهارات قياس ضغط الدم وتحضير الدواء.

وفي الختام تم تكريم المدربين الذين قدوا افضل ما لديهم من معلومات طبية وعلاجية ، ومنحت شهادات انهاء الدورة معتمدة من الجهات ذات العلاقة للمتدربين الذين تفوقوا بامتياز .