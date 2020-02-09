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السيسي يحذر من تبعات نقل تركيا إرهابيين إلى ليبيا على دول الجوار

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_أديس أبابا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا سيكون له تداعيات خطيرة على دول جوار ليبيا، على حد قوله.

وقال السيسي خلال جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقي بشأن الأزمة الليبية اليوم السبت، إن التوافق الدولي الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي في مؤتمر برلين بشأن ليبيا “تم خرقه”، بحسب ما نشر موقع “سكاي نيوز” العربي.

وأضاف السيسي: “لن يكون هناك استقرار في ليبيا ما لم يكن هناك توزيع عادل لعوائد الثروة”، مشيرا إلى أن المنطقة تواجه تحديات جمة أبرزها الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب البشر.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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