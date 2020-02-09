السيسي وتبون: نحرص على إنهاء الأزمة الليبية عبر حل سياسي يقوض التدخلات الخارجية

ليبيا – بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأزمة الليبية.

المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي قال إن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصةً الأزمة الليبية حيث توافق الرئيسان على ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد بالنظر إلى أن مصر والجزائر دولتي جوار مباشر عبر حدود ممتدة مع ليبيا مما يؤدي إلى انعكاسات مباشرة لاستمرار الأزمة الليبية على الأمن القومي للبلدين.

وأكد الرئيسان على الحرص الكامل لإنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق ويقوض التدخلات الخارجية به.

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