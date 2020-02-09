الثني يوجه بالاهتمام بشريحة الشباب في ليبيا

أكد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم السبت على ضرورة الاهتمام بشريحة الشباب في مختلف ربوع البلاد والرفع من قدراتها والاستفادة من طاقاتها لبناء البلد.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني شدد خلال اجتماع عقده في مقر إقامته بمدينة بنغازي مع رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة سالم بوزريدة بحضور مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد على ضرورة انخراط الشباب في برامج التدريب والتطوير التي أطلقتها الحكومة خلال هذا العام.

وبحث الثني آليات دعم الأندية الرياضية الثقافية الاجتماعية وبنيتها التحتية للنهوض بهذا القطاع الحيوي والهام خلال هذه المرحلة من عمر البلاد.