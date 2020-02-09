مسؤول ألماني بعد اجتماع (5+5): لا فائزين إذا استؤنفت النزاعات العسكرية

طالب المدير الإقليمي للشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا، بوزارة الخارجية الألمانية السفير كريستيان باك بضرورة «الحفاظ على التزامات مؤتمر برلين الآن والتوصل إلى وقف تام ودائم للأعمال العدائية».

جاء ذلك في معرض تعليق على إعلان البعثة الأممية عدم توصل طرفي اللجنة العسكرية «5+5» في جنيف إلى تفاهم حول طرق إعادة الحياة الطبيعية لمناطق الاشتباكات. وقال باك في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويترز»، الأحد «لن يكون هناك فائزون إذا استؤنفت النزاعات العسكرية».

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وأقترحت البعثة الأممية، في بيان السبت، يوم 18 فبراير موعدا جديدا لاستئناف اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 ، مشيرة إلى إنها لاحظت «وجود توافق بين طرفي» اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، على أهمية استمرار الهدنة التي بدأت في 12 يناير الماضي، وأهمية احترامها وتجنب خرقها.

يشار إلى أن اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة بقصر الأمم المتحدة في جنيف «لم تكن مباشرة»، فيما من المقرر أن يعود طرفاها «إلى قيادتيهما في ليبيا لبحث نتائج جلسات جنيف». ويشكل عمل هذه اللجنة أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة إلى جانب المسارين السياسي، والاقتصادي الذي من المقرر أن ينعقد في القاهرة في وقت لاحق اليوم.

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