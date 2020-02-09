الثني يصدر تعليمات مشددة للإهتمام بالمواقع التاريخية في مدينة بنغازي

ليبيا – أصدر رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس السبت تعليماته المشددة للاهتمام بالمواقع التاريخية في مدينة بنغازي مع إضفاء طابع خاص للمدينة في تصميمها المعماري للمشاريع المقبلة.

تعليمات الثني جاءت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة خلال إجتماع عقده في مقر إقامته بمدينة بنغازي مع رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس صقر بوجواري ومدير إدارة المشروعات في البلدية المهندس أسامة الكزة بحضور مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد.



وشدد العمل على إنشاء مكتبة عامة في مدينة بنغازي مناقشاً سير عمل صيانة المواقع التاريخية للمدينة ونسب الإنجاز في صيانة كل من منارة سيدي اخريبيش وكورنيش الصابري.



كما تطرق الاجتماع إلى حوصلة كافة مشاريع البلدية والحكومة ولجنة إعادة الاستقرار إلى بنغازي في المدينة ونسب الإنجاز فيها وأبرز العراقيل التي تواجهها وآليات تذليلها.

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