الاتحاد الأفريقي يحذر من تفاقم الوضع في ليبيا

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي تفاقم الأوضاع في ليبيا في ظل تواصل الاشتباكات في البلاد.

وقال فكي خلال كلمته في افتتاح قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي إن “الوضع في ليبيا يتفاقم والحرب ما زالت مفتوحة، ونعمل مع الأمم المتحدة لعقد مؤتمر في ليبيا” مطالبا “بضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا”.

من جانبه أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه تم خرق التوافق الدولي الذي تم التوصل إليه يناير المنقضي في مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

ورأى الرئيس المصري، إلى أنه لن يكون هناك استقرار في ليبيا ما لم يكن هناك توزيع عادل لعوائد الثروة”، مشيرا إلى أن المنطقة تواجه تحديات جمة أبرزها الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب البشر.