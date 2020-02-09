السيسي يبحث مع نظيره الجزائري الأوضاع في ليبيا

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في وذلك في أديس أبابا لبحث عدد من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن الجانبان تبادلا الرؤى بشأن عددا من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الأزمة الليبية، حيث توافق الرئيسان على ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، بالنظر إلى أن مصر والجزائر دولتي جوار مباشر عبر حدود ممتدة مع ليبيا، مما يؤدي إلى انعكاسات مباشرة لاستمرار الأزمة الليبية على الأمن القومي للبلدين، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد ويقوض التدخلات الخارجية به.