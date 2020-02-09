الحويج يبحث في الرباط عودة العمالة المغربية لليبيا

التقى وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج بمقر اقامته بالرباط الأمين العام للاتحاد العام للشغالين وعضو مجلس المستشارين بالغرفة الثانية بمجلس النواب المغربي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالحكومة الليبية أن اللقاء تناول بحث عودة العمالة المغربية إلى ليبيا ومعالجة المشاكل والمختنقات التي تواجه العمالة المغربية المتواجدة في ليبيا وسبل تفعيل العمل المشترك بين البلدين وتسهيل حركة العمالة بين الدول المغاربية تفعيلا للاتفاقيات الأربعة التملك والإقامة والتنقل والعمل.