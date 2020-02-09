التنسيق بين بلدية سرت وشركة البريقة بشأن وصول الوقود لمحطات المدينة

أجتمع رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم مع مدير عام المبيعات بشركة البريقة لتسويق النفط.

وقال سالم بحسب المكتب الإعلامي لبلدية سرت إنه جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية التنسيق والتواصل فيما بين بلدية سرت وإدارة المبيعات بشركة البريقة لتسويق النفط بخصوص الإمداد المستمر لتدفق وصول شاحنات الوقود إلى المحطات بسرت

وأضاف سالم أنه سيتم متابعة شاحنات الإمداد من بداية التعبئة والخروج من المستودع الرئيسي إلى حين وصولها للمحطات لتزويدها بما يلزم بالوقود بنزين وكيروسين وإحاطة البلدية أولا بأول بشكل يومي وحتى يتسنى للمجلس بسرت متابعة ذلك.

وأوضحت البلدية أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص البلدية على توفير مشتقات الوقود بالمدينة وضواحيها.