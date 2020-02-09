السيسي يُشدد على الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين

ناقش الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تطورات الأوضاع في ليبيا، إلى جانب أبرز القضايا والملفات الإقليمية.

وأكد السيسي للأمين العام على ضرورة التقيّد بمخرجات مؤتمر برلين الذي عُقِد في الـ19 من يناير الماضي، والعمل على حلحلة كافة الصعوبات التي قد تواجهها، مشدداً في ذات الصدد على دعم مصر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا.

والتقى أمين الأمم المتحدة مع الرئيس المصري بمقر إقامة الأخير في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التي تحتضن اليوم الأحد القمة الأفريقية الـ33 التي تترأسها مصر.

وفي هذا الإطار، استعرض الرئيس المصري الأولويات التي دفعت بها مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، والتي استهدفت “مواصلة التقدم في تنفيذ أجندتي التنمية القارية والأممية في أفريقيا، وتعزيز مشروعات التكامل والاندماج الإقليمي، وتحقيق خطوات ملموسة بمسار تسوية النزاعات والوقاية منها في مختلف ربوع القارة، إضافة إلى استكمال وتعزيز بنية السلم والأمن الأفريقية للارتقاء بقدرات وآليات القارة للحفاظ على أمنها واستقرارها”.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، فقد أكد السيسي لغوتيريش “مواصلة تعزيز التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة في مختلف المجالات، لدعم السلم والأمن الدوليين، والتنسيق مع المنظمة الأممية لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية”.

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