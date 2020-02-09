فكي: نرغب بحل الأزمة في ليبيا إفريقيا بدون تدخلات خارجية

انطلقت في أديس ابابا قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بمشاركة ليبيا.

وأعربرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي عن دعمهللحل في ليبيا انسجاما مع مخرجات مؤتمر برلين مضيفا: نرغب بحل الأزمة في ليبيا إفريقيا بدون تدخلات خارجية.

وانطلقت أعمال القمة الإفريقية العادية الـ33، اليوم الأحد، تحت شعار “إسكات البنادق وتهيئة الظروف للتنمية في إفريقيا”.

ومن المقرر أن يُسلم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية، رئاسة الاتحاد للرئيس سيريل رامابوزا، رئيس دولة جنوب إفريقيا.

وتنعقد القمة هذا العام بمشاركة إفريقية ودولية واسعة، وتركز على العديد من الملفات، أبرزها مبادرة “إسكات البنادق” في إفريقيا، وتهيئة الظروف للتنمية، بالإضافة إلى الإرهاب والأزمة الليبية وتطوير البنية التحتية في إفريقيا.