الجامعة العربية: نشهد تصعيدا خطيرا للأزمة في ليبيا

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن ليبيا تشهد تصعيدا خطيرا للأزمة التي تشهدها البلاد.

وقال أبو الغيط خلال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي إننا نشهد تصعيدا خطيرا للازمة في ليبيا مع تعدد مظاهر التدخلات الخارجية المكشوفة في البلاد مؤكدا أن الجامعة العربية تسعى لحل الأزمة في البلاد.

وأعرب أبو الغيط عن تقديره لحرص الاتحاد الإفريقي على إخراج ليبيا من أزمتها مؤكدا ثقته في أن جهود الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ستأتي بنتائج إيجابية على رأسها تثبيت الهدنة ووقف التدخلات الخارجية في إطار اتفاق الصخيرات ضمن جهود بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا.