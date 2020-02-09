عميد بلدية الكفرة: البعثة الأممية لم تتواصل مع القبائل الليبية بشأن إجتماعات توحيد المؤسسات الاقتصادية

ليبيا – قال عميد بلدية الكفرة مفتاح بوخليل إن البعثة الأممية لم تتواصل مع القبائل الليبية بشأن اجتماعات القاهرة الخاصة بتوحيد المؤسسات الاقتصادية.

بوخليل وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس السبت أوضح أن منطقة حوض النفط والغاز والمياه ليس لديها أي معلومات عن الأسماء المشاركة في الاجتماع.

وأشار إلى أن هناك تحفظات على بعض الأسماء المشاركة في الحوار الاقتصادي وأن أغلب الأسماء محسوبة على إقليم طرابلس فيما استثنيت بعض الأسماء من إقليم برقة.

عميد بلدية الكفرة لفت إلى أن الآلية التي تم التواصل من خلالها لا تبشر بنتائج إيجابية وأن ذلك لن يساهم في اتخاذ خطوات جادة في هذا الإطار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية