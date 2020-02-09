البنداق: نقل مصرف ليبيا المركزي من طرابلس من أهم الخطوات التي يجب إتخاذها في إجتماعات القاهرة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب حمد البنداق العبيدي إن رئيس اللجنة المالية بالبرلمان سيشارك في اجتماعات القاهرة الخاصة بشأن توحيد المؤسسات الإقتصادية.

البنداق وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”الروسية أمس السبت أوضح أن المباحثات الخاصة بإعادة ترتيب أوضاع المؤسسات الاقتصادية ومنها المصرف المركزي بدأت منذ أربعة أشهر وأن بعضها لم يعلن عنه.

وأشار عضو البرلمان إلى أن أهم الخطوات التي يفترض أن تتخذ تتمثل في نقل مصرف ليبيا المركزي من طرابلس إلى مدينة سرت أو إلى بنغازي وأنه سيجرى تغيير الطاقم الإداري بالكامل.

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