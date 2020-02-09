مبيد حشري يتسبب في مقتل 3 أطفال في بنغازي

أخبار ليبيا24- خاص

أكدت مصادر مطلعة أن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي استقبل مساء أمس السبت ثلاث حالات وفاة لأطفال بسبب استنشاقهم لمبيد حشري.

وأضاف المصادر أن أحمد عوض العوامي ويبلغ من العمر ثمانية سنوات، وعوض أحمد عوض العوامي البالغ من العمر سنتين ووسن أحمد عوض العوامي وتبلغ من العمر شهرين بسبب رش مبيد للحشرات لشقة مجاورة للشقه التي يقطنها الاطفال في منطقة حي السلام.

وأشارت المصادر إلى أنه أدخلت إلى عناية مستشفى الأطفال شقيقتهم فاطمة أحمد عوض العوامي وتبلغ من العمر خمس سنوات، فيما أدخلت أم الأطفال إلى عناية مركز بنغازي الطبي وهي في وحاله حرجة.

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