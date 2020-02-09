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الحويج يبحث مع الأمين العام لإتحاد العمال المغاربة سبل تفعيل عدد من الإتفاقيات بين البلدين

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج بمقر اقامته بالرباط الأمين العام للاتحاد العام للشغالين وعضو مجلس المستشارين بالغرفة الثانية بمجلس النواب المغربي.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية عودة العمالة المغربية الى ليبيا ومعالجة المشاكل والمختنقات التي تواجه العمالة المغربية المتواجدة في ليبيا وسبل تفعيل العمل المشترك بين البلدين الشقيقين.

وتناول المجتمعون سبل تسهيل حركة العمالة بين الدول المغاربية تفعيلا للاتفاقيات الأربعة التملك والإقامة والتنقل والعمل.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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