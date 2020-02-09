أبو الغيط أمام القمة الأفريقية: تثبيت الهدنة القائمة في ليبيا «أهم الأولويات»

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبوالغيط إن «تثبيت الهدنة القائمة في ليبيا هي من أهم الأولويات الآن»، وذلك خلال افتتاح القمة الأفريقية في أديس أبابا.

وحدد أبوالغيط، في كلمته اليوم الأحد، أولويات أخرى وهي «الوصول الى ترتيبات دائمة لوقف اطلاق النار ومراقبته، وإيقاف كافة التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، وتنفيذ المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية المتفق عليها في برلين، وذلك كله وفق المرجعيات العامة لاتفاق الصخيرات». كان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، قال في كلمته «نحتاج إلى جميع الشركاء الدوليين لحل الأزمة الليبية».

وافتتحت القمة السنوية للاتحاد الأفريقي صباح الأحد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت شعار «إسكات الأسلحة»، حسب موقع قناة «فرانس 24». ويسعى رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء إلى تعزيز مشاركتهم في الوساطات في عدد من النزاعات المسلحة التي تمزق القارة على الرغم من الإخفاقات السابقة.يشار إلى أن المنظمة أخفقت في تنفيذ التعهد الذي قطعته في العام 2013 بـ«إنهاء كل الحروب في أفريقيا بحلول 2020».

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