متوسط ملكية البنادق.. اليمن تتصدر وليبيا بمركز “غريب”

أجرت منظمة “Small Arms Survey” دراسة على نسبة امتلاك البنادق بين المواطنين في دول العالم بصرف النظر عن الهدف من حملها.

ووفقًا للمنظمة فإن أكثر من 175 دولة في العالم تسمح لمواطنيها بحمل السلاح، وهناك دول لديها قوانين لحمل الأسلحة ودول أخرى مثل كوريا الشمالية وإريتريا تحظرها نهائيًا.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر دولة يمتلك مواطنوها أسلحة في العالم، وذلك بمعدل 120 قطعة سلاح لكل 100 شخص، وهذا يعني أن بعض الأشخاص لا يمتلكون الأسلحة بينما آخرون يمتلكون أكثر من قطعة.

ويقدر عدد الأسلحة في أمريكا بـ 393,347,000 قطعة، علمًا بأن سكانها يبلغ عددهم في آخر احصائية لعام 2019 وصل إلى 329,064,917 نسمة. وحلت في المركز الثاني جزر فوكلاند بمعدل 62.1 قطعة لكل 100 شخص، وفي المركز الثالث جاءت اليمن، بمعدل 52.8 قطعة لكل 100 شخص.

وفي المركز الثاني عربيًا جاءت لبنان بمعدل 31.9 بندقية لكل 100 لبناني، واحتلت المركز 11 عالميًا. أما ليبيا فقد احتلت المركز العاشر عربيًا بمعدل 13.3 بندقية لكل 100 ليبي حيث يوجد فيها 851 ألف بندقية وفقًا لهذه الدراسة، وحلت في المركز 54 عالميًا.

وجاءت كل من فلسطين وتونس في المركز 174 و 172 على التوالي عالميًا وهما أقل الدول عربيًا شعوبها حيازة للبنادق.

وإليك أكثر 10 دول عربية حملاً للأسلحة النارية:

1- اليمن (المركز 3 عالمياً)

2- لبنان (المركز 11 عالمياً)

3- العراق (المركز 26 عالمياً)

4- الأردن (المركز 32 عالمياً)

5- الإمارات (المركز 35 عالمياً)

6- السعودية (المركز 36 عالمياً)

7- قطر (المركز 37 عالمياً)

8- سلطنة عُمان (المركز 39 عالمياً)

9- الكويت (المركز 40 عالمياً)

10- ليبيا (المركز 54 عالمياً)

أقل دول العالم حملاً للسلاح:

1- تايوان

2- إندونيسيا

3- كوريا الجنوبية

4- جزر سلمون

5- بنين

6- اليابان

7- كوريا الشمالية

8- مالاوي

9- تيمور الشرقية

10- سنغافورة

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