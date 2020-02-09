هذا ما قالته خارجية البرلمان بشأن المشاركة في الحوار السياسي

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري ضرورة توفير الوقت الكافي لانطلاق الحوار السياسي في ليبيا.

وقال العقوري بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب إنه في الوقت الذي نقدر حرص بعثة الأمم المتحدة على انطلاق الحوار السياسي في موعده المقرر، إلا أن طبيعة العملية الديمقراطية تتطلب وقتا كافيا، مضيفا أن مجلس النواب الذي يحرص على اتخاذ قرارته بشكل ديمقراطي والتشاور مع جميع أعضاءه كان عليه أن يناقش عدة مقترحات لكيفية اختيار اللجنة التي ستمثله في الحوار السياسي وهو أمر طبيعي ويحدث في جميع برلمانات العالم.

وأضاف العقوري: أن ذلك ينبع أيضا من التزام مجلس النواب تجاه الشعب وحرصه على المشاركة بفعالية وعدم تكرار أخطاء الماضي، وكذلك حرصه على تضحيات الشعب وأبناء القوات المسلحة التي بفضلها تم استعادة الأمن والاستقرار في أجزاء كبيرة من ليبيا.

وأعرب العقوري عن أسفه لان مجموعة النواب المتواجدة في مدينة طرابلس قررت مقاطعة مجلس النواب بمقره الدستوري بمدينة بنغازي وهو ما ألحق ضررا بالغا بالعملية الديمقراطية، مشدداَ على أن تلك المجموعة لا يمكن اعتبارها مجلسا آخر لأن ذلك مساس خطير بوحدة مجلس النواب الذي يمثل رمزا سياسيا لوحدة البلاد.

وأكد العقوري أهمية انطلاق الحوار الاقتصادي وحرص مجلس النواب على متابعته من أجل الوصول لآليات تضمن عدالة توزيع ثروات البلاد بعدالة بين جميع مناطقها وشفافية إنفاقها، وهي أحد أبرز أسباب الحراك الشعبي الذي قام مؤخرا بإقفال موانئ وحقول النفط.

واختتم العقوري: بأن المجلس يقدر مجهودات البعثة وهو حريص على دعم عملها وانجاح توصيات مؤتمر برلين، إلا أن طبيعة عمل المجلس النيابية و التشريعية تتطلب وقتا للقيام بالمهام الملقاة على كاهله .