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السيسي وتبون يبحثان الأزمة الليبية في أديس أبابا

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تصدر الملف الليبي مباحثات أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، بمقر إقامة الأول في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التي تحتضن اليوم الأحد القمة الأفريقية الـ33 التي تترأسها مصر.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيسين أكدا على أهمية التنسيق المشترك بشأن الأزمة الليبية، باعتبار أن مصر والجزائر دولتان مجاورتان لليبيا، وتتأثران بصورة كبير بتطورات الأوضاع داخلها.

وشدد السيسي وتبون على إنهاء الأزمة الليبية بالحلول السياسية التي ستُمهّد الطريق لعودة الأمن والاستقرار وتُقوّض التدخلات الخارجية.

وأضاف المتحدث أن “السيسي أكد موقف مصر الداعم للجزائر في مواجهة الإرهاب، خاصة في منطقة الساحل، وأعرب عن ضرورة تدعيم التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بشأن الجماعات الإرهابية التي تمثل تهديدا مشتركا للبلدين والمنطقة بأكملها”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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