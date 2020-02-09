غوتيريس أمام القمة الأفريقية: الحل السياسي وحده ما سيجلب السلام

دعا الأمين العام لأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى «وضع حد للصراع في ليبيا»، وذلك خلال افتتاح القمة الأفريقية في أديس أبابا الأحد.

وقال خلال كلمة أمام القمة التي انطلقت في وقت سابق اليوم «الحل السياسي وحده ما سيجلب السلام».

من جهته، وفي كلمة أمام القمة، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إن «تثبيت الهدنة القائمة في ليبيا هي من أهم الأولويات الآن»، وذلك خلال افتتاح القمة الأفريقية في أديس أبابا.

وحدد أبوالغيط، في كلمته أولويات أخرى وهي «الوصول إلى ترتيبات دائمة لوقف إطلاق النار ومراقبته، وإيقاف كافة التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، وتنفيذ المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية المتفق عليها في برلين، وذلك كله وفق المرجعيات العامة لاتفاق الصخيرات».

وأوضح رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، في كلمته «نحتاج إلى جميع الشركاء الدوليين لحل الأزمة الليبية». وافتتحت القمة السنوية للاتحاد الأفريقي صباح الأحد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت شعار «إسكات الأسلحة»، حسب موقع قناة «فرانس 24».

ويسعى رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء إلى تعزيز مشاركتهم في الوساطات في عدد من النزاعات المسلحة التي تمزق القارة على الرغم من الإخفاقات السابقة. يشار إلى أن المنظمة أخفقت في تنفيذ التعهد الذي قطعته في العام 2013 بـ«إنهاء كل الحروب في أفريقيا بحلول 2020».

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